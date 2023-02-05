الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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جنوب أفريقيا تسجل حالتي إصابة بالكوليرا

منذ 11 دقيقة
جنوب إفريقيا تسجل إصابات جديدة بالكوليرا

جنوب إفريقيا تسجل إصابات جديدة بالكوليرا

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قالت وزارة الصحة، الأحد، إن جنوب أفريقيا سجلت حالتي إصابة مؤكدتين بالكوليرا مصدرهما من خارج البلاد، ودعت إلى توخي الحذر.

والحالتان لأختين سافرتا في يناير كانون الثاني إلى مالاوي حيث أودى تفشي الكوليرا منذ العام الماضي بحياة أكثر من ألف شخص اعتبارا من يناير كانون الثاني، وهو أعلى رقم تسجله البلاد.

قالت وزارة الصحة في بيان “ظهرت الأعراض على المريضتين لدى عودتهما إلى جوهانسبرج”.

وأضافت “نُقل مخالط (من أفراد الأسرة) لإحدى المريضتين إلى المستشفى في الرابع من فبراير مصابا بإسهال وجفاف، واعتُبر حالة كوليرا محتملة”، مضيفة أن نتائج الاختبارات المعملية لم تُعلن بعد.

والكوليرا مرض معد يتسبب في الإصابة بإسهال حاد يمكن أن يكون مميتا إذا تُرك دون علاج. وينتشر المرض بشكل رئيسي عن طريق الطعام والماء الملوثين.

وقالت وزارة الصحة إن الكوليرا ليست من الأمراض المتوطنة في جنوب أفريقيا، حيث كان آخر تفش للمرض في 2008-2009 عندما سجلت نحو 12 ألف إصابة بعد تفشيه في زيمبابوي المجاورة مما أدى إلى زيادة الحالات القادمة من الخارج وانتقالها محليا لاحقا.

    المصدر :
  • رويترز

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