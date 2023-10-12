جنوب أفريقيا تعرض "الوساطة" بين إسرائيل والفلسطينيين

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم الخميس، أنّ بلاده مستعدة للمساعدة في الوساطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بالنظر لخبرتها في حل الصراعات.

ودعا إلى فتح فوري وغير مشروط لممرات إنسانية في الشرق الأوسط ليتسنى دخول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها، إثر استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال في بيان: “نظل في قلق عميق من التصعيد المدمر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين. ندعو لوقف فوري للعنف وممارسة ضبط النفس”.

وتابع قائلًا: “جنوب أفريقيا مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي ومشاركة خبرتها في الوساطة وحل الصراعات كما فعلنا من قبل في القارة وحول العالم”.