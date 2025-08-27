الخميس 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
جهاز أمن تابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يزعم وجود مؤامرة لقتل زعيم الحزب

منذ 11 دقيقة
بافل طالباني

قال جهاز أمني يديره حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بإقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إنه كشف عن مخطط لاغتيال زعيم الحزب بافل طالباني، حيث بث مقطع فيديو يظهر ستة حراس يقولون إنهم تلقوا أمرا بقتله.

وأظهر مقطع الفيديو المسلحين وهم يتحدثون عن خطط لاستئجار شقة في مبنى شاهق بالقرب من مقر زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. وتضمنت اللقطات قناصة يحملون كواتم صوت متمركزين بالقرب من نافذة تطل على مكتب زعيم الحزب.

ويقول الحراس في مقطع الفيديو إنهم تلقوا أوامرهم من لاهور طالباني، وهو سياسي كردي بارز وأحد أقرباء بافل طالباني وزعيم حزب جبهة الشعب المنافس.

لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب لاهور طالباني.

    المصدر :
  • رويترز

