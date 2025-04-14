جهاز الأمن الروسي: إحباط هجمات بسيارات مفخخة خططت لها أوكرانيا

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال مواطن مولدوفي بتهمة نقل عبوات ناسفة لتنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي الروسية بناء على تعليمات الاستخبارات الأوكرانية.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي: “إحباط الأنشطة غير القانونية لمواطن من مولدوفا يدعى ماريوس برونينو من مواليد عام 2001، وصل إلى روسيا بناء على تعليمات مديرية الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لتنظيم أعمال تخريبية وإرهابية”.

ووفقاً للبيان: تم “تجنيد المعتقل في ديسمبر 2023 للتحضير لارتكاب هجمات إرهابية في روسيا وفي كيشيناو، تم تسليمه سيارة بلوحات مولدوفية، مجهزة بمكان مخصص لإخفاء 3 عبوات ناسفة “سي-4” تزن كل منها 1.6 كيلوغرام.

وأوضح البيان أنه “بناء على تعليمات الاستخبارات الأوكرانية وصل الشخص المعني في عام 2024 إلى روسيا.. لوضع العبوات بمخابئ في فولغوغراد وساراتوف، ولكن تم اعتقاله من قبل عناصر الأمن”.