جهاز الأمن الروسي يعتقل مواطنا ألمانيا بتهمة التخريب في منشأة طاقة

ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال اليوم الأربعاء إنه احتجز مواطنا ألمانيا بتهمة الضلوع في التخطيط لتفجير في محطة لتوزيع الغاز في كالينينغراد في مارس آذار الماضي، مضيفا أنه كان يحاول دخول روسيا.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي أن نيكولاي غايدوك، وهو مواطن ألماني من مواليد 1967، “متورط في الانفجار الذي وقع في مارس 2024 في محطة لتوزيع الغاز” في كالينينغراد، مشيرا إلى أنه عاد إلى روسيا من بولندا “لتنظيم أعمال تخريب في منشآت محلية للطاقة”، نقلا عن فرانس برس ورويترز.

وفي أكتوبر الماضي، استدعت روسيا السفير الألماني لدى موسكو للاحتجاج على افتتاح قاعدة جديدة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” في بحر البلطيق، هدفها المعلن هو تنسيق جهود الدول الأعضاء في المنطقة في مواجهة روسيا.

واعتبرت روسيا أن هذا التوجه ينتهك معاهدة موسكو لعام 1990 التي تحدد الوضع الدولي لألمانيا بعد إعادة توحيدها وتحظر تمركز ونشر قوات أجنبية على أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

وسبتمبر الماضي، وعلى وقع التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، جددت ألمانيا اتهاماتها إلى موسكو بشن هجمات إلكترونية في دول أوروبية.

وحذرت وكالة الاستخبارات الألمانية من أن مجموعة روسية نفذت هجمات إلكترونية في دول الناتو.