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جهاز الموساد يحقق في اختفاء رجل دين يهودي في الإمارات.. ماذا حصل؟

منذ 3 دقائق
جهاز الموساد الاسرائيلي

جهاز الموساد الاسرائيلي

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “الموساد والأجهزة الأمنية في الإمارات يحققون في اختفاء مبعوث منظمة حاباد الدينية المتطرّفة في أبوظبي، والذي شوهد آخر مرة يوم الأربعاء الماضي”.

في حين، نقل موقع “واللا” عن مصدرين مطلعين، مساء اليوم السبت، وأشار المصدران إلى أن رجل الدين الذي ينتمي إلى حركة “حباد”، مفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد المصدران بأن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل تشير إلى “احتمال تعرض رجل الدين لمراقبة من قبل جهات إرهابية قبل اختفائه”.

وكانت عائلة رجل الدين قد لفتت إلى انقطاع التواصل معه خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وذكرت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمل على تحديد مكانه بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول ملابسات اختفائه.

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