الخميس 22 محرم 1447 ﻫ - 17 يوليو 2025 |
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جورجيا تضبط شخصين حاولا بيع يورانيوم بقيمة 3 ملايين دولار

منذ 33 دقيقة
علم جورجيا

علم جورجيا

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قال جهاز الأمن الوطني في جورجيا، اليوم الخميس، إنه تم إلقاء القبض على شخصين لسعيهما لبيع يورانيوم بقيمة ثلاثة ملايين دولار يكفي لصنع قنبلة قاتلة.

وقال المدعي العام إن مواطنا جورجيا وآخر يحمل الجنسية التركية قبض عليهما ووجهت لهما تهمة شراء مواد مشعة وحيازتها والتخلص منها بشكل غير قانوني.

ويواجه الاثنان اللذان ضبطهما السلطات في مدينة باتومي الواقعة على البحر الأسود عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حال إدانتهما.

وأفاد بيان المدعي العام بأن “مواطنا جورجيا اشترى وخزن بشكل غير قانوني مادة اليورانيوم المشعة… وحاول بيع هذه المادة النووية للمواطن التركي مقابل ثلاثة ملايين دولار”. ولم يذكر اسميهما.

وقال جهاز الأمن الوطني إنه أحبط “جريمة عابرة للحدود” تتعلق باليورانيوم الذي كان من الممكن استخدامه في صنع قنبلة تتسبب في مقتل عدد من الأشخاص.

وعند اتصال رويترز، رفض الجهاز الكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن درجة تخصيب اليورانيوم.

كما لم تستجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، لطلب للتعليق حتى الآن.

ولم ترد أي معلومات عن مصدر اليورانيوم أو وجهته المحتملة.

    المصدر :
  • رويترز

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