جورجيفا: يجب الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة والسلام يعود بالنفع على المنطقة

ناشدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس جميع الأطراف مواصلة المضي نحو سلام دائم ومستدام عقب وقف إطلاق النار في غزة، قائلة إنه سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

وذكرت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أنها شعرت بالارتياح بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن انخفاض حدة التوتر سيكون من التطورات الجيدة بالنسبة لاقتصادي مصر والأردن اللتين ينفذ الصندوق برنامجا في كل منهما، ولبنان وسوريا اللتين طلبتا المساعدة والدعم من الصندوق.

وأضافت “من المهم أن يشجع جميع المعنيين هذا التوجه نحو سلام دائم ومستدام، وهو أمر سيعود بالنفع على المنطقة بأسرها”.

وقالت إن الصندوق يعمل مع لبنان الذي طلب منه قروضا. وأضافت بدون تفاصيل “أتمنى أن نتمكن من التوصل إلى برنامج”.

وطلبت سوريا دعم الصندوق لإصلاح أوضاع البنك المركزي ومؤسسات أخرى. وزار فريق من الصندوق المنطقة من قبل.

وأضافت “عندما يعم السلام، هناك أيضا نفع متمثل في تيسير المهمة على الداعمين”.

وقال وزير الاقتصاد عامر البساط لرويترز هذا الأسبوع إن لبنان على اتصال بالصندوق يوميا.

يكافح لبنان للخروج من أزمة اقتصادية طاحنة نجمت عن إنفاق النخب الحاكمة الباذخ لعقود مما دفع الاقتصاد في أواخر عام 2019 إلى الانهيار وحرم المودعين من سحب أموال من حساباتهم بعدما أغلقت البنوك المثقلة بالديون.