جولة دبلوماسية أمريكية تشمل الشرق الأوسط وأوروبا لبحث تحجيم إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اطّلعت عليه وكالة “رويترز”، أن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، سيبدأ اليوم الجمعة جولة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز الضغوط على إيران. وتعد هذه أول زيارة لهيرلي إلى المنطقة منذ توليه منصبه، حيث تشمل جولته كلاً من إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان.

وتأتي هذه الزيارة في سياق إعادة تفعيل واشنطن لحملة “أقصى الضغوط” على طهران بعد فوز ترامب بولاية ثانية، بهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي. وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت في يونيو الماضي مواقع نووية إيرانية ضمن التصعيد ضد البرنامج الإيراني.

وقال هيرلي في البيان إن الرئيس ترامب شدد على ضرورة مواجهة “أنشطة إيران الإرهابية والمزعزعة للاستقرار” عبر ضغوط مستمرة ومنسقة، مضيفاً: “أتطلع إلى تنسيق الجهود مع شركائنا لحرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية التي يستخدمونها للتهرب من العقوبات وتمويل العنف وتقويض الاستقرار الإقليمي”. ولم يصدر تعليق فوري من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشأن هذه التصريحات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر حول الملف النووي الإيراني، إذ كانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر الماضي فرض حظر الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى من اتفاق 2015 الذي حدَّ من أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.

وتتهم القوى الغربية إيران بالسعي لتطوير قدرات لصنع أسلحة نووية عبر تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات المدنية، وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي لأغراض سلمية.

وخلال وجوده في إسرائيل، سيناقش هيرلي سبل تعزيز حملة الضغط القصوى على إيران، بما في ذلك ملاحقة تمويل حلفائها في المنطقة. وسيبحث في الإمارات ملفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما ستركز مباحثاته في تركيا على التعاون لوقف ما وصفه البيان بـ”الأنشطة الخبيثة” والالتفاف على العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أعربت سابقاً عن قلقها من ضعف التزام الإمارات بالعقوبات المفروضة على طهران.