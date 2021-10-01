الجمعة 24 صفر 1443 ﻫ - 1 أكتوبر 2021 |
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جولة محادثات جديدة بين تركيا واليونان حول شرق المتوسط

منذ ساعتين

جولة محادثات جديدة بين تركيا و اليونان

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قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن الجولة التالية من المحادثات الثنائية مع اليونان، والتي تهدف إلى معالجة الخلافات في البحر المتوسط، وقضايا أخرى، ستُعقد في أنقرة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، فيما يسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي، لإصلاح العلاقات المتوترة.

وهناك خلافات بين اليونان وتركيا، حول قضايا مثل السيادة في شرق المتوسط، والمجال الجوي، والطاقة، وقبرص المنقسمة على أساس عرقي، ووضع الجزر في بحر إيجه.

وفي يناير/ كانون الثاني، اتفقا على استئناف المحادثات، بعد توقف دام خمس سنوات، في أعقاب شهور من التوتر.

ومنذ ذلك الحين، عقدت أنقرة وأثينا، جولتين من المحادثات، وجرت الجولة السابقة في أثينا في مارس/ آذار.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن ”الجولة 63 من المحادثات التشاورية ستنعقد في أنقرة، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021“.

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