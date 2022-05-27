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جونسون: الروس يحرزون تقدّمًا ملموسًا في دونباس

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 3:06 مساءً
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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تتواصل العمليات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا، بهدف إحكام روسيا سيطرتها على إقليم دونباس وسط تصريحات لمسؤولين أوكران أنّ الوضع العسكري في المنطقة أصبح صعبًا.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يحرز تقدمًا بطيئا، ولكنه ملموس في منطقة دونباس في أوكرانيا.

وفي تصريحات لتلفزيون بلومبرج قال جونسون: “يؤسفني القول إن بوتين يواصل، بتكلفة باهظة على نفسه والجيش الروسي، التقدم في دونباس”.

وأضاف “إنه يواصل إحراز تقدم تدريجي وبطيء، لكنه للأسف تقدم ملموس، وبالتالي يجب علينا أن نستمر في دعم الأوكرانيين عسكريا”.

الى ذلك، أشار جونسون الى أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة، وأنه يتعين إنهاء الصراع، معتبرًا أن “الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تنتهي بها (الحرب) هي أن يصل بوتين إلى قناعة… بأنه تم القضاء على النازية في أوكرانيا وأنه أصبح بإمكانه الانسحاب بشرف وكرامة”، مضيفا أن هذا لا يعني أنه يدعم فرضية وجود نازيين في أوكرانيا التي تتذرع بها روسيا.

وقال “أعتقد أن لديه هامشًا للمناورة السياسية لإسدال الستار على ما يجري”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني “دميتري كوليبا” أن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا أسوأ مما يصفه الناس، وأن البلاد تحتاج إلى أسلحة ثقيلة الآن لقتال روسيا.

وأضاف كوليبا، الذي شارك في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع مستخدمي تويتر، أنّ محادثات السلام مع روسيا لم تعقد بشكل فعلي.

في هذا السياق، أشار مسؤول أوكراني الى أن القوات الروسية المتقدمة اقتربت من تطويق القوات الأوكرانية في الشرق، واستولت لفترة وجيزة على مواقع على الطريق السريع الأخير للخروج من اثنتين من المدن المهمة التي تسيطر عليها أوكرانيا قبل دحرها.

    المصدر :
  • رويترز

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