جونسون بحث مع زيلينسكي الحصار الروسي لميناء أوديسا

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصار روسيا لميناء أوديسا للشحن في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة البريطانية أن جونسون أكد على مضاعفة الجهود لتوفير المساعدات الغذائية والإنسانية الحيوية لشعب أوكرانيا وضمان قدرتها على التصدير إلى بقية أنحاء العالم.

بدوره أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعرض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء والجوع، داعيًا الدول إلى التحالف مع أوكرانيا والتكاتف من أجل منع المجاعة.

وقال زيلينسكي إن إحدى القضايا التي أتعامل معها بشكل يومي هي الأمن الغذائي، مضيفًا: “المزيد والمزيد من الدول بدأت تدرك أن روسيا، من خلال إغلاقها للبحر الأسود واستمرارها بهذه الحرب، تعرّض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء وحتى الجوع”.

من جهة اخرى اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا باستخدام الغذاء سلاحا في أوكرانيا ليس فقط ضد الملايين من سكانها، ولكن أيضا ضد للملايين حول العالم الذين يعتمدون على الصادرات الأوكرانية، وذلك من خلال احتجاز إمدادات الغذاء “رهينة”.

ورفض مسؤول كبير في موسكو هذه المزاعم، قائلا إن الروس “ليسوا أغبياء” ولن يصدروا الغذاء وهم يخضعون لعقوبات صارمة.