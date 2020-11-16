جونسون يكشف عن حالته الصحية بعد دخوله العزل

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، عن حالته الصحية إثر دخوله العزل الصحي بعد مخالتطه مصاباً بفيروس كورونا .

وقال جونسون في تغريدة له على تويتر إنه بصحة جيدة بعد أن خالط مصابا بمرض كوفيد-19 وسيقود الحكومة عبر تطبيق “زووم”، بينما يعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19. I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020

وتأتي أحدث مشاكل جونسون مع فيروس كورونا بعد أسبوع صاخب أُطيح فيه بأكبر مستشاريه، دومينيك كامينغز، بعد خلافه مع فصيل منافس بقيادة خطيبته والمتحدثة الجديدة باسمه.

ومن شقة تطل على داونينغ ستريت، سيتعين على جونسون أن يحارب أسوأ تفش لكوفيد-19 في أوروبا وأن يتحلى بالدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقية تجارة ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أيام.

وقال جونسون في تغريدة بالفيديو وهو يبتسم “أشعر أنني على خير ما يرام.. جسدي مليء بالأجسام المضادة”.

وأضاف جونسون (56 عاما): “هناك الكثير يمكن قوله عبر زووم بالطبع ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى”.

وأعلن جونسون يوم الأحد أن وحدة الفحص والتعقب التابعة لخدمة الصحة الوطنية طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، بعدما ثبتت إصابة النائب لي أندرسون، الذي حضر اجتماعا لمدة 35 دقيقة معه يوم الخميس، بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي نيوز “إنه بخير… سيتولى الأمور عن طريق تطبيق زووم خلال هذا الأسبوع”.

وعندما أصيب جونسون بمرض كوفيد-19 في مارس، كان “في حالة إنكار” لكن انتهى به الأمر بالاستعانة بقناع أكسجين في وحدة للعناية المركزة وتغيب عن العمل لمدة شهر تقريبا.

وقال في وقت لاحق إنه صارع الموت بينما كانت الدولة تستعد لما لا يمكن تصوره.. الموت المحتمل لرئيس وزراء في منصبه.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتياً بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال متحدث باسم جونسون: “سيواصل العمل من داونينغ ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا”.

وأضاف “رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19”. وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.

وسجلت بريطانيا 24962 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، انخفاضاً من 26860 السبت.

وانخفض العدد اليومي للوفيات الجديدة المسجلة خلال 28 يوماً من الاختبار الإيجابي إلى 168 من 462، مما رفع المجموع التراكمي إلى 51934.