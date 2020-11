جونسون يكشف عن حالته الصحية بعد دخوله العزل

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، عن حالته الصحية إثر دخوله العزل الصحي بعد مخالتطه مصاباً بفيروس كورونا .

وقال جونسون في تغريدة له على تويتر إنه بصحة جيدة بعد أن خالط مصابا بمرض كوفيد-19 وسيقود الحكومة عبر تطبيق “زووم”، بينما يعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.

I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020