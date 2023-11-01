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جيش الإحتلال لسكان غزة: لحظة الاجتياح البري باتت وشيكة

منذ 47 دقيقة
دبابات الاحتلال الإسرائيلي قرب قطاع غزة (رويترز)

دبابات الاحتلال الإسرائيلي قرب قطاع غزة (رويترز)

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ألقت المروحيات الإسرائيلية الأربعاء منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري باتت وشيكة.

وتضمن المنشور الذي ألقته الطائرات الإسرائيلية على غزة، أن “القضاء على حركة حماس أمر واقع لا محالة”.

وطالبت إسرائيل “من لديه معلومات عن الرهائن سواء كانوا أحياء أو أمواتا أن يبلغ السلطات الإسرائيلية مقابل مكافأة مالية وضمان الأمان والسرية للمبلغ وعائلته”.

المنشورات الإسرائيلية

المنشورات الإسرائيلية

في السياق، أفاد شهود عيان أن إسرائيل شنت المزيد من الغارات الجوية العنيفة على منطقة جباليا في شمال قطاع غزة.

وقالوا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن طائرات حربية إسرائيلية شنت أربع غارات على الأقل على المنطقة محدثة دمارا كبيرا.

وأوضح أحد الشهود القاطنين في المنطقة إن القصف طال مربعاً سكنياً في منطقة الفالوجا.

في المقابل، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية وعددا من الجنود في منطقة جحر الديك بقطاع غزة واشتبكوا مع أفراد القوة الإسرائيلية.

بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قصفا إسرائيليا على جباليا في وقت سابق اليوم أودى بحياة 14 فلسطينيا.

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