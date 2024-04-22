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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بارتفاع عدد قتلاه في غزة

منذ 6 دقائق
الاصابات ترتفع بين صفوف جيش الاحتلال

الاصابات ترتفع بين صفوف جيش الاحتلال

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وسط عدوان مستمر منذ أكثر من 6 أشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده خلال معارك في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 3294 مصابا منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر الجيش، في بيان الاثنين 22\4\2024، أن 512 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب، وأوضح أن 258 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج، جروح 24 منهم خطيرة.

وكان موقع “والا” الإسرائيلي أكد أن قوات الاحتلال تسجل يوميا 60 معاقا جديدا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

كما أشار الموقع إلى اعتراف الجيش بإعاقة أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على غزة قبل أكثر من 6 أشهر.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، قُتل أكثر من 600 ضابط وجندي في غزة من بداية الحرب.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

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