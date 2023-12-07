جيش الاحتلال: مقتل نجل وزير بحكومة الحرب في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل غال مئير آيزنكوت، نجل الوزير الإسرائيلي غادي آيزنكوت، في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عامًا من هرليتسيا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وآيزنكوت هو وزير مراقب في حكومة الحرب التي شكلها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وشغل منصب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي سابقًا.

وانضم غادي إيزنكوت إلى حكومة الحرب كوزير بلا حقيبة، في أعقاب العملية المباغتة التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” على مستوطنات غلاف غزة، والعدوان الإسرائيلي الذي طال القطاع منذ 7 أكتوبر، وحضر اجتماعات حكومة الحرب. وهو عضو في حزب الوحدة الوطنية الذي يرأسه بيني غانتس، وانتخب في الكنيست في عام 2022.

هذا وأعلن جيش الاحتلال اليوم، مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الحرب البرية إلى 92.