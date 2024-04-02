الثلاثاء 23 رمضان 1445 ﻫ - 2 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيش الاحتلال: "هيئة مستقلة" ستحقق في مقتل موظفي إغاثة بغزة

منذ 24 دقيقة
جوازات سفر الضحايا الأجانب في غزة

جوازات سفر الضحايا الأجانب في غزة

A A A
طباعة المقال

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن هيئة مستقلة واحترافية وتتمتع بالخبرة ستتولى التحقيق في مقتل سبعة من موظفي الإغاثة يعملون لصالح منظمة ورلد سنترال كيتشن في غزة والذين قالت المنظمة غير الحكومية إنهم لقوا حتفهم نتيجة ضربة جوية إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إنه سيتم التحقيق في الحادث عبر “آلية تقصي الحقائق والتقييم” التي وصفها في بيان بأنها “هيئة مستقلة واحترافية وتتمتع بالخبرة” دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أنه تحدث إلى مؤسس المنظمة خوسيه أندريس وعبر عن خالص تعازيه.

وتابع “نعبر أيضا عن خالص الحزن للدول الحليفة التي بذلت وما زالت تبذل الكثير لمساعدة المحتاجين”.

وأعرب مؤسس منظمة “ورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) خوسيه أندريس اليوم الثلاثاء، عن حزنه لمقتل أعضاء في المنظمة بغارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، في حين طالبت أستراليا -التي أكدت مقتل أحد مواطنيها في الغارة- بمحاسبة الفاعلين.

ودعا أندريس -في منشور على منصة إكس- الحكومة الإسرائيلية إلى الكف عن “القتل العشوائي”، وعن فرض قيود على المساعدات الإنسانية، كما طالبها بوقف استخدام الغذاء سلاحا.

وقال المطبخ المركزي العالمي في بيان له “سنوقف عملياتنا مؤقتا وفورا في المنطقة وسنتخذ قرارات بشأن مستقبل عملنا قريبا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس
غزة تحت النار
الرئيس القبرصي يحث على مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة
ديفيد كاميرون
غزة تحت النار
الخارجية البريطانية تدعو إسرائيل للتحقيق في مقتل عمال إغاثة في غزة
أنتوني بلينكن
غزة تحت النار
بلينكن يزور باريس بعد تعرض منظمة إغاثية لهجوم إسرائيلي في غزة

الأكثر قراءة

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
إسرائيل حسمت أمرها.. الخطط العسكرية للجبهة مع لبنان تمت المصادقة عليها!
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
عناصر من حزب الله
فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله