جيش مالي يشن غارات جوية بعد إعلان مسلحين فرض حصار على واردات الوقود

قال جيش مالي إنه نفذ غارات جوية في منطقة كايس الغنية بالذهب في غرب البلاد بعد أن اتخذ مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة خطوات لفرض حصار على واردات الوقود إلى العاصمة باماكو.

وهذه هي أحدث محاولات يقوم بها الحكام العسكريون في مالي، الذين تولوا السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، لتخفيف الضغط المتزايد الذي تمارسه جماعات متشددة يقول محللون إنها تحاول تطويق المدن والبلدات في منطقة الساحل.

وأعلن متحدث باسم “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” يوم الخميس عن الحصار، وقال إنه سيقيد أيضا تحركات سكان بلدتي كايس ونيورو الواقعتين غرب مالي بالقرب من الحدود مع السنغال وموريتانيا.

وقال أحد سكان نيورو لرويترز إن المسلحين أوقفوا شاحنات الوقود في المنطقة وأفرغوها منذ الإعلان عن الحصار.

وقال دجينابو سيسيه، وهو زميل باحث في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية “تمارس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ضغطا متزايدا في هذه المنطقة لإضعاف الحكومة في باماكو وأيضا لخنق العاصمة”.

وقال الجيش في بيان اليوم الاثنين إنه نفذ عمليات في بلدتي دييما ونيورو. وفي حديث للتلفزيون الحكومي في وقت متأخر من أمس الأحد، أوضح ضابط رتبته كولونيل في نيورو أن العمليات شملت غارات جوية وأن الجنود تمكنوا أيضا من تحرير رهائن احتجزهم المسلحون.

وقال مسؤول في نقابة سائقي الشاحنات في مالي لرويترز في مطلع الأسبوع إن بعض شركات النقل علقت عملياتها على امتداد الطريق من باماكو إلى العاصمة السنغالية داكار، مضيفا أن الطريق بين باماكو ومدينة سيجو الجنوبية أغلق أيضا. وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة.