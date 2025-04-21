جيه.دي فانس في الهند لإجراء محادثات مع مودي تخيم عليها الرسوم الجمركية

وصل جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى الهند، اليوم الاثنين، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام يجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي جاهدة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة من خلال اتفاقية تجارية مبكرة وتعزيز العلاقات مع إدارة ترامب.

ذكرت مصادر مطلعة أن المناقشات ستغطي اليوم الأول من زيارة فانس، الشخصية إلى حد كبير برفقة عائلته، والتي تشمل جولة في تاج محل وإلقاء خطاب في مدينة جايبور.

وأوشا زوجة فانس هي ابنة مهاجرين هنديين.

وصل فانس في وقت سابق اليوم إلى مطار بالام في نيودلهي بعد زيارة إلى روما اجتمع خلالها مع البابا فرنسيس في عيد القيامة.

ومن المتوقع أن يستعرض مودي وفانس مدى التقدم الذي تم إحرازه في جدول الأعمال الثنائي الذي جرى الاتفاق عليه في فبراير شباط عندما التقى مودي بالرئيس دونالد ترامب في واشنطن. ويشمل هذا الجدول “الإنصاف” في التجارة الثنائية وتعزيز شراكتهما الدفاعية.

كان رئيس الوزراء الهندي من أوائل قادة العالم الذين التقوا بترامب بعد توليه منصبه، وأفادت رويترز بأن حكومته منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف وارداتها من الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 41.8 مليار دولار في عام 2024، في إطار اتفاقية تجارية.

ومع ذلك، استمر الرئيس الأمريكي في وصف الهند بأنها “مُستغلة للرسوم الجمركية” و”ملك الرسوم الجمركية”.

وتعليقا على زيارة فانس، قال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين يوم الخميس “نحن متفائلون للغاية بأن الزيارة ستعزز علاقاتنا الثنائية”.

والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للهند، وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما 129 مليار دولار في عام 2024، بفائض قدره 45.7 مليار دولار لصالح الهند، وفقا لبيانات التجارة الحكومية الأمريكية.

ويتوقع المسؤولون في نيودلهي إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثة أشهر التي أعلنها ترامب في التاسع من أبريل نيسان لتعليق زيادات الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الهند.

كما يُنظر إلى جولة فانس في الهند على أنها تمهد الطريق لزيارة ترامب إلى البلاد في وقت لاحق من العام لحضور قمة قادة المجموعة الرباعية التي تضم الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة.

يرافق فانس مسؤولون من الإدارة الأمريكية، لكن‭‭‭ ‬‬‬مصادر مطلعة قالت إن من غير المرجح أن يوقع الجانبان أي صفقات خلال الزيارة.

ووفقا لبيان مشترك صدر عقب اجتماع في فبراير شباط، تتوقع الهند والولايات المتحدة توقيع إطار عمل للشراكة الدفاعية هذا العام، بينما تخطط نيودلهي أيضا لشراء وإنتاج أسلحة بشكل مشترك، ومنها صواريخ جافلين الموجهة المضادة للدبابات ومركبات سترايكر القتالية للمشاة.

وذكرت مصادر مطلعة أنه سيجري مناقشة هذه المشتريات خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث المتوقعة إلى الهند خلال الشهرين المقبلين.