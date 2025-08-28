جي.إل.بي تحصل على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من وحدة تابعة لجهاز أبو ظبي للاستثمار

حصلت (جي.إل.بي) العالمية للخدمات اللوجستية والمستثمرة في مجال بناء الخدمات اللوجستية على استثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار من شركة مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار لدعم مرحلة النمو التالية بها، وفقا لما أعلنته الشركتان اليوم الخميس.

ويشمل الاتفاق ضخ رأس مال أولي بقيمة 500 مليون دولار. وقالت الشركتان في بيان مشترك إن الأموال ستُستخدم لتعزيز وجود شركة جي.إل.بي التي تتخذ من سنغافورة مقرا في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.

وقال مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست متاحة للنشر، إنه سيتم استثمار باقي رأس المال في الأشهر المقبلة.

يأتي هذا الاستثمار وسط ارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية.

وزادت الاستثمارات في مراكز البيانات على وجه الخصوص، مدفوعة بإمكانيات النمو العالية والطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وسبق أن استثمر جهاز أبوظبي للاستثمار في صناديق جي.إل.بي لكن هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها أكبر صندوق للثروة السيادية بدولة الإمارات مساهما في المجموعة.