جَلد وعنف جنسي.. "العفو الدولية" تكشف ممارسات ايران ضد متظاهرين قُصّر

أعلنت منظمة العفو الدولية، الخميس، أن متظاهرين قصر “بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما” تعرضوا “للجلد والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي” على أيدي قوات الأمن الإيرانية.

ونقل تقرير المنظمة غير الحكومية عن ديانا الطحاوي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية قولها “انتزع عناصر تابعون للدولة الأطفال من كنف عائلاتهم وأخضعوهم لقسوة لا يمكن تصورها”.

والتقرير الذي يستند إلى حالات سبعة معتقلين قاصرين فضلا عن شهادات 15 أسرة ونحو 20 شاهد عيان، كشف أن “عناصر أمن الدولة يستخدمون الاغتصاب والعنف الجنسي بما في ذلك الصدمات الكهربائية للأعضاء التناسلية وملامستها والتهديد بالاغتصاب”.

وتأتي هذه الاتهامات بعد مرور ستة أشهر على وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية التي اعتقلت لعدم احترامها قواعد اللباس المفروضة على النساء في إيران. وأثارت وفاتها موجة احتجاجات غير مسبوقة في البلاد قمعتها السلطات.

وأضافت “إن هذا العنف الممنهج ضد الأطفال يفضح استراتيجية متعمدة لسحق الروح النابضة بالحياة لشباب البلاد ومنعهم من المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان”.

وأبلغت إحدى الأمهات منظمة العفو الدولية أن عملاء الدولة اغتصبوا ابنها بواسطة خرطوم مياه أثناء اختفائه قسرا. وروت “قال لي ابني +لقد علقوني وشدوا الرباط لدرجة أنني شعرت أن ذراعي ستنمزق عن جسمي. أُجبرت على قول ما يريدون لأنهم اغتصبوني بخرطوم مياه. كانوا يمسكون يدي ويجبرونني بالقوة على البصم على أوراق الاعتراف+”.

وتقول منظمة العفو ان “آلاف” المراهقين اعتقلوا من قبل قوات الامن منذ بدء الاحتجاجات.

وتُشير النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية إلى أن “الأطفال المعتقلين شأنهم شأن البالغين قد اقتيدوا غالبا وهم معصوبي الأعين إلى مراكز الاحتجاز التي يديرها الحرس الثوري. وبعد أيام أو أسابيع من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو الاختفاء القسري، تم نقلهم إلى سجون معترف بها”.