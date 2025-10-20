حادث مأساوي في هونج كونج: طائرة شحن تصطدم بسيارة أمن ومصرع موظفين

أفراد من طاقم الطوارئ على متن قارب إنقاذ يحاولون انتشال طائرة شحن بعد غرق جزء منها في مياه البحر عقب انحرافها عن المدرج خلال هبوطها في مطار هونج كونج الدولي-رويترز

لقي اثنان من موظفي أمن مطار هونج كونج الدولي حتفهما بعد انحراف طائرة شحن قادمة من دبي عن المدرج أثناء هبوطها واصطدامها بسيارة دورية الأمن قبل أن تسقط في البحر. الطائرة من طراز بوينج 747، وكان على متنها أربعة من أفراد الطاقم، جميعهم نجوا من الحادث.

أفاد ستيفن يو، المدير التنفيذي لعمليات المطار، أن أحد الموظفين توفي في مكان الحادث والآخر لاحقًا في المستشفى، بينما لا تزال السلطات تحقق في أسباب الحادث التي تشمل الطقس وحالة المدرج والطائرة وطاقمها.

وقالت شركة طيران الإمارات إن الطائرة تعمل لصالحها عبر شركة الشحن التركية “إير أكت”، مؤكدة أن الرحلة لم تحمل أي حمولة وأن الطاقم بأمان. وذكرت السلطات أن المدرج الشمالي سيعاد فتحه بعد فحوص السلامة، فيما تواصل باقي المدرجات عملها بشكل طبيعي.