حارسة البيت الأبيض.. منظومتي صواريخ "ناسامس" في طريقها لأوكرانيا

تواصل الإدارة الأمريكية دعم كييف لمواجهة الغزو الروسي، وكشف المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، الجمعة أن الولايات المتحدة بصدد تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي “ناسماس” في غضون الشهرين المقبلين.

وأوضح رايدر أن الأوكرانيين يعززون مكاسبهم في خاركيف بعد استعادة منطقة كبيرة، بينما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية هناك.

ومنذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 فبراير، قدمت الولايات المتحدة لهذا البلد أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية.

ما هي أنظمة الدفاع ناسماس؟

ويعتبر نظام (NASAMS) للدفاع الجوي من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى، وهو نظام “أرض جو”، يمكنه تدمير الطائرات المعادية المأهولة أو المسيرة عن بعد، أو تحييد تهديدات صواريخ “كروز”.

ووفق موقع “ريثون ميسلز أند ديفنس” المصنعة لهذا النظام فهو يمتاز بقدرته العالية على التكيف، وهو يتضمن “رادار دفاع جوي، وصواريخ متوسطة المدى”.

وبالإضافة للولايات المتحدة تمتلك 12 دولة نظام “ناسماس” بينها النرويج وفنلندا وإسبانيا وهولندا وعُمان وليتوانيا وإندونيسيا وأستراليا وقطر، ويستخدم في الدفاع عن العديد من “المناطق الحيوية”.

ويستطيع هذا النظام إطلاق صواريخ “أيه أي أم-120” متوسطة المدى، وصواريخ “أيه أي أم- قصيرة المدى”، بحسب موقع “إير فورس-تكنولوجي”.

ويستخدم النظام ردارا متطورا و12 قاذفة صواريخ يمكنها توجيه ضرباتها نحو الأهداف المعادية بشكل سريع، إذ يمكنه توجيه ضرباته إلى 72 هدفا في وقت واحد.

ويعتبر النظام مناسبا للعمليات العسكرية النهارية والليلة وفي جميع الأحوال الجوية، ويمكن حمله على شاحنات أو تحميله على عربات السكك الحديدية.

ويشير تقرير نشره موقع “ديفنس نيوز” إلى أن هذا النظام يستخدم لحماية المجال الجوي فوق البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.

حزمة جديدة

وأعلن البيت الأبيض الخميس عن حزمة جديدة بقيمة 600 مليون دولار، والتي تضم صواريخ لراجمات هيمارس.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات، بالإضافة إلى تدريب عسكري، من دون تفاصيل إضافية ولا سيما عن الأسلحة التي تتضمنها.

وقال البنتاغون في بيان إن المساعدة الجديدة ستشتمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات هيمارس الدقيقة التصويب والتي سبق لواشنطن أن زودت كييف بها، بالإضافة إلى قذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية أساسا.

وأضافت وزارة الدفاع الأميركية أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشتمل أيضا على رادارات مضادة للمدفعية، وعربات مدرعة، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، ومعدات لإزالة الألغام.