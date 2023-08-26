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حاكم خاركيف الأوكرانية: مقتل شخصين في قصف روسي بشرق البلاد

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 26 - أغسطس - 2023 12:25 مساءً
رجل يهرب القصف الروسي في خاركيف

رجل يهرب القصف الروسي في خاركيف

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قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينهوبوف إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب آخر السبت 26\8\2023 عندما أصاب قصف روسي مقهى في قرية بودولي بالمنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وكتب سينهوبوف على تيليغرام “أصاب العدو هدفا مدنيا، مقهى كان يتواجد فيه سكان محليون نهارا”.

احتلت روسيا قرية بودولي بعد وقت قصير من غزوها أوكرانيا في فبراير\شباط 2022، لكن كييف استعادت القرية في هجوم مضاد في سبتمبر\أيلول الماضي.

وتحاول القوات الروسية التقدم على الخطوط الأمامية في خاركيف في الأسابيع الأخيرة.

وأقر الجيش الأوكراني بأن القتال هناك صار أكثر صعوبة، لكنه يقول إنه يصمد على خط المواجهة.

    المصدر :
  • رويترز

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