الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
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حاكم خيرسون: مقتل 3 وإصابة 12 بينهم رضيع في قصف روسي على المدينة

منذ 4 دقائق
من مدينة خيرسون

من مدينة خيرسون

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قال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين إن القوات الروسية قصفت الاثنين مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 بينهم رضيع يبلغ من العمر شهرين بالإضافة إلى إلحاق أضرار بمستشفى ومنازل.

وانسحبت القوات الروسية من خيرسون والضفة الغربية لنهر دنيبرو في المنطقة أواخر العام الماضي، لكنها دأبت على قصف تلك المناطق من مواقع على الضفة الشرقية.

وقال بروكودين إن شخصين قتلا وأصيب 10 آخرون في هجوم‭ ‬مزدوج بعد الظهر في الجزء الأوسط من المدينة.

وأضاف أن “ثماني مركبات، بينها سيارة إسعاف ومبنى إداري ومستشفى و15 منزلا على الأقل دمرت أو لحقت بها أضرار”.

وقال حاكم منطقة خيرسون إنه في وقت سابق اليوم الاثنين، تعرضت سيارة لإطلاق نار في إحدى ضواحي خيرسون، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة رضيع يبلغ من العمر شهرين ووالدته.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.

    المصدر :
  • رويترز

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