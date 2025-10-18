السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
حاكم عينته روسيا: قتيلان في هجوم أوكراني على منطقة تسيطر عليها موسكو في خيرسون

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2025 12:42 مساءً
جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، يطلق طائرة مسيرة استطلاعية بالقرب من بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، في 6 أكتوبر 2025. رويترز

قال فلاديمير سالدو الحاكم الذي عينته روسيا في منطقة خيرسون عبر قناته على تطبيق تيليجرام اليوم السبت إن شخصين قتلا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على الجزء الذي تحتله موسكو في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا.

وأضاف سالدو أن القتيلين عاشا في مركز إقامة مؤقت للأشخاص الذين جرى إجلاؤهم.

ومنذ بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، تطلق روسيا بشكل شبه يومي صواريخ ومسيرات على أوكرانيا التي ترد بانتظام أيضا مستهدفة الأراضي الروسية.

وتستهدف كييف بشكل خاص منشآت الطاقة الروسية، لكن هجماتها تقتصر عادة على بضع عشرات من المسيرات.

في المقابل، كثفت موسكو هجماتها على شبكة الكهرباء في أوكرانيا في الأيام الماضية، ما أثار مخاوف من إغراق البلاد في الظلام، مع ما يترتب على ذلك من مصاعب تتصل بالتدفئة، ولا سيما مع اقتراب الشتاء، كما كان الحال في العام 2024.

