تدمير مسيرة فوق منطقة كالوجا في روسيا

قال حاكم منطقة كالوجا على تطبيق تيليغرام إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي من موسكو اليوم الجمعة 25\8\2023.

وقي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح الجمعة 25\8\2023.

وقالت الوزارة إن قوات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة، فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية وتحطمت دون أن تصل إلى أهدافها.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو علقا الرحلات الجوية في وقت مبكر من الجمعة 25-8-2023.

وأفاد موقع بازا الإخباري الروسي أن سكان منطقتي تولا وكالوجا الروسيتين نشروا في وقت سابق منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن انفجارات سمعوها الليلة.