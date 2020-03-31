حاكم نيويورك: معركة كورونا الأصعب لم تبدأ بعد

قال حاكم نيويورك آندرو كومو، الثلاثاء، إن “المعركة” الحقيقية بمواجهة فيروس كورونا المتفشي في الولاية، لم تبدأ بعد، لكنه تحدث عما وصفه بأخبار سارة فيما يتعلق بعدد المتعافين من المرض.

وقال كومو إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق، ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 في المئة إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحفية “الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا… ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل”.

وأشار حاكم نيويورك إلى أن: “المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوما إلى 30 يوما من الآن”.

وكشف كومو عن “نبأ سار”، وهو أن 4900 مصابا خرجوا من مستشفيات نيويورك.

وقال حاكم نيويورك إن “الأزمة التي نعيشها مختلفة عن الكوارث الطبيعية لأنها مستمرة ولا نعرف متى تنتهي”.

وتشهد مستشفيات نيويورك نقصا حادا في أجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت تشهد فيه الولاية أكبر عدد من الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد.

ونقل موقع “أي بي سي” الأميركي عن كومو قوله إن مستشفيات نيويورك بات بإمكانها اقتسام أجهزة التنفس الاصطناعي بين مريضين مصابين بـ”كوفيد-19″.

وسجلت نيويورك 1228 حالة وفاة بالفيروس حتى الآن، إلى جانب أكثر من 66 ألف إصابة، كما أشارت أنباء إلى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3393 حالة.