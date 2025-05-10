السبت 12 ذو القعدة 1446 ﻫ - 10 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حدث أمني خطير في حي الشجاعية.. وعدد من المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
مصابون في صفوف الجيش الإسرائيلي

مصابون في صفوف الجيش الإسرائيلي

A A A
طباعة المقال

ذكرت مواقع إسرائيلية -اليوم السبت- وقوع حدث أمني خطير في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة خلال ساعات الفجر.

ودفع الجيش الإسرائيلي بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث، وأطلق قذائف مدفعية.

وأفادت المواقع الإسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

ونقلت مروحيات إسرائيلية عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل.

والخميس أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوتين إسرائيليتين من 19 جنديا بين قتيل وجريح في حي التنور شرقي مدينة رفح ضمن سلسلة عمليات أطلقت عليها القسام اسم “أبواب الجحيم”.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 856 عسكريا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 8 منذ استئناف الإبادة في غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

وتشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 5847 عسكريا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينهم 2641 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل هذه الأرقام العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتّهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

عنصر موالٍ لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يلوح براية التنظيم في الرقة، سوريا، 29 يونيو/حزيران 2014. رويترز
بعثة قطرية تبحث عن رفات أمريكيين قتلهم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
اجتماع ثنائي بين سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف قبل الاجتماع المرتقب بين الوفدين الأمريكي والصيني. رويترز
في سويسرا.. ترقب لأول محادثات تجارية بين واشنطن وبكين
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
بعد اتهامات بالتجسس.. كييف وبودابست تتبادلان طرد دبلوماسيين!

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
كي لا تتعرض أسلحته للقصف من قبل إسرائيل.. ما الخطوات التي يتبعها "حزب الله"؟
مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته