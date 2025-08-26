الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
حرائق الغابات تأتي على أكثر من مليون هكتار في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام

رجال الإطفاء من لواء التعزيز الخاص لمكافحة حرائق الغابات في غرناطة بالأندلس يعبرون النيران في جبهة الحريق متجهين نحو منطقة محترقة بالفعل خلال عمليات مكافحة حريق غابات في قرية لاروكو، منطقة لوغو، إقليم غاليسيا، إسبانيا، 17 أغسطس 2025.

أظهرت بيانات للاتحاد الأوروبي أن حرائق الغابات أتت على أكثر من مليون هكتار من أراضي التكتل منذ بداية العام، وهي أكبر مساحة منذ بدء السجلات الرسمية في عام 2006.

وكشفت البيانات الصادرة عن النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، والتي حللتها رويترز، أن النيران أتت على مليون و28 ألف هكتار من أراضي الاتحاد الأوروبي حتى اليوم الثلاثاء، وهي مساحة أكبر من مساحة قبرص وأكبر من إجمالي المساحة المسجلة في أي عام.

وكانت إسبانيا والبرتغال الأكثر تضررا من حرائق الغابات وشكلتا معا حوالي ثلثي المساحة المحترقة في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات زيادة حادة في حرائق الغابات من الخامس حتى 19 أغسطس آب لتتزامن هذه الفترة مع موجة حارة استمرت 16 يوما في أيبيريا.

وانتهت الموجة الحارة الأسبوع الماضي بعد أن أشعلت حرائق أودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل في البلدين وأجبرت السلطات على إيقاف خدمات للسكك الحديدية وإغلاق طرق.

وتغير المناخ يجعل حرائق الغابات وموجات الحر والجفاف أكثر تواترا وشدة رغم الدور المهم الذي تلعبه إجراءات الوقاية، مثل إزالة النباتات الجافة من الأراضي، في الحد من الحرائق.

