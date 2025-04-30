حرائق غابات تجبر إسرائيل على عمليات إخلاء وإغلاق الطرق

اندلعت حرائق غابات، اليوم الأربعاء، قرب القدس بسبب الحر الشديد والرياح، مما أجبر السلطات على إخلاء تجمعات سكنية وإغلاق طريق سريع رئيسي.

وأُغلق الطريق السريع الرئيسي رقم واحد بين القدس وتل أبيب بالقرب من موقع الحريق، وقالت الشرطة إن ثلاثة تجمعات سكنية أُخليت.

وقالت الشرطة في بيان “بناء على تقييم انتشار الحريق، أصدر قائد المنطقة تعليمات للفرق بالاستعداد لإخلاء تجمعات سكنية إضافية، بما يشمل نشر حافلات في حال الحاجة إليها”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية النيران على امتداد الطريق السريع وأشخاصا يتركون سياراتهم ويهربون من الحرائق.

وأعلنت دائرة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أمس الثلاثاء أنه نظرا للظروف الجوية القاسية التي تزيد من احتمال انتشار الحرائق وتطورها، فقد حظرت إشعال النيران حتى السابع من مايو أيار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “120 دائرة إطفاء وإنقاذ حشدت العشرات من فرق الإطفاء والطائرات وطائرات الهليكوبتر لمحاولة احتواء الحرائق”.

وأشارت إلى إصابة 12 شخصا جراء استنشاق الدخان، بينما طلبت إسرائيل المساعدة من خمس دول على الأقل، هي اليونان وبلغاريا وكرواتيا وإيطاليا وقبرص.

وأعلن رئيس أركان الجيش أنه أمر قيادة الجبهة الداخلية والقوات الجوية وجميع وحدات الجيش بتقديم المساعدة اللازمة لدعم الشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ.