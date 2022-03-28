حرب أوكرانيا.. مخاوف من سقوط ماريوبول ومعارك عنيفة حول كييف

مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثاني، تتزايد المخاوف من سقوط ماريوبول في أيدي روسيا، وذلك بعد أن ضاعفت القوات الروسية هجماتها على أهداف استراتيجية في أنحاء أوكرانيا، مع أنباء عن معارك عنيفة حول العاصمة كييف، وفق ما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الروسية فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تحقيق هدفها الأول المتمثل في الاستيلاء على أكبر المدن وقلصت الأهداف المباشرة إلى حصار مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ومدينة تشيرنيهيف ذات الموقع الاستراتيجي في الشمال.

وقالت الصحيفة إنه ”بالرغم من أن موسكو حولت خطتها العسكرية للتركيز على منطقة دونباس، إلا أن بعض الوحدات الروسية شوهدت وهي تنسحب إلى بيلاروسيا في الشمال لإعادة تجميع صفوفها وإعادة تجهيزها لشن هجوم أوسع على المناطق الأخرى، على سبيل المثال هجماتها المدفعية الروسية المكثفة التي استمرت حول تشيرنيهيف، شمال شرق كييف، أمس“.

ورأت الصحيفة أن ”القتال في جميع أنحاء البلاد يظهر أن القوات الروسية تعمل على تعزيز مواقعها في المناطق الرئيسية شمال كييف ومقاومة المحاولات الأوكرانية لكسر قبضتها هناك مع التركيز بشكل كامل على السيطرة على ماريوبول“.

وقالت في تحليل لها: ”بعد أسابيع من الحصار في المدينة الساحلية، واجه الجنود والمدنيون الأوكرانيون المحاصرون ظروفًا قاسية بشكل متزايد، دون طعام وماء، ما أجبر الناس على استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة للبقاء على قيد الحياة“.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم: ”إن القوات الروسية، التي تواجه صعوبات في خطوط الإمداد، يتعين عليها التحرك ببطء والتركيز على هدف واحد في كل مرة“، مشيرين إلى أن القوات الأوكرانية ”وعلى الرغم من نجاحاتها في نصب الكمائن وتعطيل الوحدات الروسية في جميع أنحاء البلاد، لم تتمكن من عكس المكاسب الروسية بأي شكل من الأشكال“.