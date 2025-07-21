حرب غزة.. استشهاد 93 فلسطينياً من طالبي المساعدات

فلسطينيون يتجمعون وهم يحملون إمدادات الإغاثة التي دخلت غزة عبر إسرائيل، وسط أزمة الجوع، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 20 يوليو/تموز 2025. رويترز

أعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد 93 فلسطينياً على الأقل عندما أطلقت القوات لإسرائيلية النار باتّجاه أشخاص ينتظرون الحصول على مساعدات، غالبيتهم في شمال القطاع، حيث تزداد ظروف الجوع سوءا مع تقييد دخول المساعدات وتواصل الحرب منذ 21 شهرا.

وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل وكالة فرانس برس بمقتل 80 شخصا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات تنقلها شاحنات في شمال غرب مدينة غزة، مؤكدا أنهم قضوا جراء “إطلاق الاحتلال النار”.

وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن قافلة تابعة له تتألف من 25 شاحنة وتحمل مساعدات غذائية إلى شمال غزة، “واجهت حشودا ضخمة من المدنيين الجائعين تعرّضوا لإطلاق نار”، وذلك بعيد عبورها المعابر مع إسرائيل واجتياز نقاط التفتيش.

وشدد على أن “أي عنف يطال المدنيين الذين ينتظرون المساعدة الإنسانية غير مقبول على الإطلاق”، ودعا “لحماية كل المدنيين والعاملين” في المساعدات.

من جهته، شكك الجيش الإسرائيلي في الحصيلة، قائلا إن الجنود أطلقوا “نيرانا تحذيرية لإزالة تهديد مباشر”.

وفي جنوب القطاع، أكد بصل استشهاد تسعة أشخاص قرب مركز توزيع في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، وأربعة قرب دوار التحلية شرق خان يونس.

ودفعت الحرب والحصار الإسرائيلي بسكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني شخص إلى شفا المجاعة، بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة ومنظمات دولية.

وبات مقتل مدنيين ينتظرون الحصول على مساعدات مشهدا شبه يومي حيث تتهم مصادر محلية وشهود إسرائيل بإطلاق النار باتّجاه الحشود خصوصا قرب أماكن توزيع المساعدات التي تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن نحو 800 شخص قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات منذ أواخر أيار/مايو.

وقال قاسم أبو خاطر (36 عاما) من مخيم جباليا شمال غزة لفرانس برس “المشهد صعب جدا. آلاف المواطنين متجمعين يحاولون الحصول على الطحين.. تزاحم وتدافع مميت لنساء ورجال وأطفال”.

وتابع “وصلنا لمرحلة وكأننا أموات لا أرواح فينا. الدبابات تطلق القذائف بشكل عشوائي علينا وجنود الاحتلال يطلقون النار.. عشرات الناس استشهدوا أمام عيني ولا أحد يستطيع إنقاذ أحد”.

من جانبه، أفاد حسن رضوان (41 عاما) من الشجاعية “حصلت على كيس طحين بصعوبة والموت يرافقني بأي لحظة. كان من الممكن أن أموت بسبب إطلاق النار الكثيف”، مضيفا أن “غزة تموت بكل معنى الكلمة”.

وأظهرت لقطات مصورة لفرانس برس سيارة إسعاف تدخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة تقل جرحى، بينما تكدست الأكفان على الأرض في محيط المستشفى، فيما بكى أطفال ذويهم وأقاربهم ممن انتظروا المساعدات وقتلوا أثناء ذلك.

وبدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” عملياتها أواخر أيار/مايو بعد حصار شامل فرضته إسرائيل لأكثر من شهرين ومنعت خلاله دخول أي مساعدات أو سلع على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية من خطر المجاعة الوشيك.

وترفض الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العمل مع المؤسسة بسبب مخاوف بشأن حيادها ومصادر تمويلها.

وحمّلت حماس إسرائيل والإدارة الأميركية “المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم”، مطالبة بفتح بتحقيقٍ دولي عاجل “في الآلية الأميركية الإسرائيلية المشبوهة لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى آلية للقتل الممنهج للمدنيين”.

وفي ختام صلاة “التبشير الملائكي” الأحد، وجه البابا لاوون الرابع عشر نداء للوقف الفوري لـ”همجية الحرب” داعيا إلى “حل سلمي للصراع”.

كما دعا إلى “ضمان القانون الإنساني وحماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي واللجوء العشوائي إلى القوة والتهجير القسري للسكان”.

وأتى ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص في قصف إسرائيلي طال الخميس الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع. وأسفت إسرائيل للضربة، مؤكدة أنها نتجت عن “ذخيرة طائشة”.

وأقام بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا الأحد قداسا في كنيسة العائلة المقدسة بعدما توجه إلى القطاع الجمعة.

في غضون ذلك، يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع المدمّر والذي يشهد أزمة إنسانية كارثية. وأكد بصل أن 23 شخصا على الأقل قتلوا جراء ضربات طالت أنحاء عدة في القطاع الأحد، من بينهم 14 على الأقل في ضربة على مخيمات للنازحين في منطقة مواصي خان يونس.

في الأثناء، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بالإخلاء الـ”فوري” للفلسطينيين وسط القطاع.

وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي إن الجيش “يوسع أنشطته” في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح. كما أعلن الجيش الأحد أيضا تكثيف عملياته البرية في جباليا بشمال القطاع.

وأظهرت لقطات لفرانس برس العديد من الأشخاص يغادرون مناطق في دير البلح مستخدمين سيارات أو عربات تجرها الحمير، أو يجرون حاجياتهم على الأرض بعدما ربطوها بأشرطة وحبال.

وأوضح رجل لفرانس برس “رموا علينا مناشير (للمغادرة) وطلعنا من دون أن نعرف الى أين نذهب. لا مأوى لنا”.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في بيان من أن “أمر النزوح الجماعي الذي أصدره الجيش الإسرائيلي اليوم يوجه ضربة قاصمة أخرى لشريان الحياة الهش أصلا الذي يبقي الناس على قيد الحياة في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وأكدت “أوتشا” أن موظفي الأمم المتحدة “باقون” في المنطقة، حيث تمت مشاركة احداثيات مواقعهم مع “الأطراف المعنية”.

وأشار المكتب في كانون الثاني/يناير إلى أن أكثر من 80 في المئة من أراضي قطاع غزة مشمولة بأوامر إخلاء إسرائيلية لم يتم إلغاؤها.

والأحد، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه أمر بعدم تمديد تأشيرة مدير أوتشا جوناثان ويتال المقيم قي القدس والذي يزور غزة على نحو متكرر والذي ندّد مرارا بالظروف الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

واتّهمه ساعر في منشور على منصة إكس بنشر أكاذيب في ما يتّصل بالحرب في غزة.