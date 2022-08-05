حركة الجهاد الإسلامي تطلق أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل

قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة إنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ على إسرائيل ردا على الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل أحد كبار قادتها في وقت سابق من اليوم.

وقال بيان من سرايا القدس الجناح العسكري للحركة “في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري وإخوانه الشهداء… سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز (الوسط) والغلاف (المناطق المحيطة بغزة) بأكثر من 100 صاروخ”.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ الشرطة الإسرائيلية قرّرت رفع درجة التأهب إلى القصوى، بسبب التطورات في قطاع غزة، الذي بدأ في وقت سابق الجمعة 5 آب بقصف على القطاع أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة ستكون مستعدة لتجنيد 10 سرايا من الاحتياط.

بينما ذكرت “هآرتس” أن الجيش استدعى قوات الاحتياط، ونقل لواء النخبة “جولاني” وسلاح المدرعات إلى حدود قطاع غزة.

وجاء التجنيد الواسع لجنود الاحتياط بأمر استثنائي، وبموافقة وزير الدفاع، وذلك بناء على تقييم الوضع الأمني، و”بهدف تعزيز القوات في القيادة الجنوبية وفي الدفاع الجوي والجبهة الداخلية والقوات القتالية ومقرات القيادة”، حسب وسائل الإعلام العبرية.

وضربت غارات إسرائيلية أهدافًا في أنحاء قطاع غزة وقتلت قياديًا بارزًا في حركة الجهاد الإسلامي، في حين توعدت الحركة بالرد وقالت إنها قد تستهدف تل أبيب.