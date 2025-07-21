حركة المسافرين عبر مطارات أبوظبي ترتفع 13% في النصف/1 من العام

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، اليوم الاثنين، ارتفاع حركة المسافرين عبر مطاراتها 13.1 بالمئة إلى 15.8 مليون مسافر في النصف الأول من العام الجاري، وذلك رغم الاضطرابات المتكررة التي شهدها النقل الجوي في الشرق الأوسط بسبب الصراعات.

واستحوذ مطار زايد الدولي في أبوظبي، وهو مركز السفر في العاصمة الإماراتية، على الغالبية العظمى من حركة السفر إذ بلغ عدد المسافرين عبره 15.5 مليون مسافر حتى نهاية يونيو حزيران من العام الجاري، بزيادة 13.2 بالمئة عن النصف الأول من العام الماضي.

وارتفع عدد الرحلات الجوية في مطار زايد الدولي 11.4 بالمئة ليصل إلى ما يقرب من 94 ألف رحلة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقالت شركة مطارات أبوظبي إن بعض شركات الطيران الجديدة انضمت إلى شبكة مطاراتها، مما أدى إلى زيادة عدد الوجهات، لا سيما إلى الصين والهند.

وجاءت هذه الزيادات على الرغم من الاضطرابات، ومنها الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي وتسببت في إغلاق المجال الجوي في بعض دول الخليج وأجبرت شركات طيران على تعليق بعض الرحلات وتغيير مسارها.

علقت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الرئيسي في أبوظبي، رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل لعدة أسابيع في يونيو حزيران وواجهت إلغاء مؤقتا للرحلات إلى الكويت والدوحة والدمام في السعودية.

أعلنت شركة (ويز إير) للطيران منخفض التكلفة الأسبوع الماضي أنها ستوقف عملياتها في أبوظبي بداية من الأول من سبتمبر أيلول، مشيرة إلى عوامل من بينها عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وقالت إيلينا سورليني الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي في بيان “شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بعض التحديات التشغيلية”، مضيفة أن نتائج الشركة أظهرت متانة شبكتها.

وتدير مطارات أبوظبي أيضا مطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة دلما ومطار صير بني ياس، إلى جانب مطار زايد الدولي.