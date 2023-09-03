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حريق بمنطقة كورسك الروسية إثر هجوم بمسيّرة أوكرانية

منذ 23 دقيقة
طائرة مسيرة- أرشيفية
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قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية إن حريقا اندلع في بناية غير سكنية في مدينة كورتشاتوف، الأحد، جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وذكر ستاروفويت في منشور على تطبيق تيليجرام للتراسل أنه لم تقع إصابات أو وفيات وأن قوات الأمن موجودة في موقع الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها دمرت في المجمل 281 طائرة مسيرة أوكرانية على مدى الأسبوع الماضي، بينها 29 طائرة فوق المناطق الغربية من روسيا.

وهاجمت أوكرانيا عدة مطارات في عمق روسيا ووسط موسكو وقواعد عسكرية في كل من شبه جزيرة القرم المحتلة وفي مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية.

وعادة ما يتحدث المسؤولون الأوكرانيون قليلا أو لا يتحدثون بالمرة عن الهجمات على أهداف روسية لكنهم يقولون إن تدمير البنية التحتية الروسية أمر حيوي للمجهود الحربي لبلادهم.

    المصدر :
  • رويترز

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