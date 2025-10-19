حريق في مجمع شحن في مطار ببنغلادش يعطل صادرات الملابس

قالت مصادر في قطاع صناعة الملابس في بنغلادش، اليوم الأ،حد إن حريقا هائلا نشب في مجمع شحن الواردات بمطار داكا تسبب في أضرار جسيمة لسلع وخامات يستخدمها كبار مصدري الملابس.

وذكرت المصادر أن من المحتمل أن تصل قيمة الخسائر والآثار المرتبة على التجارة إلى ملايين الدولارات.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس السبت في قسم الواردات بمنطقة الشحن بالمطار، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتا. واستمر اليوم الأحد تصاعد الدخان من المنشأة في وقت عملت فيه فرق الإطفاء ومسؤولون في المطار على تقييم حجم الأضرار.

وأتى الحريق على مناطق التخزين المستخدمة للمواد الخام المستوردة والملابس الجاهزة للتصدير وعينات المنتجات، وهي كلها ضرورية لصناعة الملابس التي تقدر قيمتها بنحو 47 مليار دولار.

وقال نائب الرئيس الأول لرابطة مصنعي ومصدري الملابس “تسبب هذا في أضرار جسيمة لأنشطة التصدير في البلاد، خاصة قطاع الملابس”.

وأضاف “طلبنا من جميع الأعضاء تقديم قوائم مفصلة بالبضائع التالفة، ودُشنت بوابة إلكترونية لتسريع عملية جمع البيانات”.

ولم تقف السلطات على سبب الحريق حتى الآن، وتواصل التحقيق.

وبنغلادش ثاني أكبر مصدري الملابس في العالم بعد الصين.

ويعمل في هذا القطاع نحو أربعة ملايين عامل ويدر قرابة 40 مليار دولار سنويا، أي أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتورد بنغلادش ملابس لكبريات شركات التجزئة العالمية مثل وول مارت وإتش آند إم وجاب.