الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حريق في مجمع شحن في مطار ببنغلادش يعطل صادرات الملابس

منذ ساعتين
مطار داكا

مطار داكا

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر في قطاع صناعة الملابس في بنغلادش، اليوم الأ،حد إن حريقا هائلا نشب في مجمع شحن الواردات بمطار داكا تسبب في أضرار جسيمة لسلع وخامات يستخدمها كبار مصدري الملابس.

وذكرت المصادر أن من المحتمل أن تصل قيمة الخسائر والآثار المرتبة على التجارة إلى ملايين الدولارات.

واندلع الحريق بعد ظهر أمس السبت في قسم الواردات بمنطقة الشحن بالمطار، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية مؤقتا. واستمر اليوم الأحد تصاعد الدخان من المنشأة في وقت عملت فيه فرق الإطفاء ومسؤولون في المطار على تقييم حجم الأضرار.

وأتى الحريق على مناطق التخزين المستخدمة للمواد الخام المستوردة والملابس الجاهزة للتصدير وعينات المنتجات، وهي كلها ضرورية لصناعة الملابس التي تقدر قيمتها بنحو 47 مليار دولار.

وقال نائب الرئيس الأول لرابطة مصنعي ومصدري الملابس “تسبب هذا في أضرار جسيمة لأنشطة التصدير في البلاد، خاصة قطاع الملابس”.

وأضاف “طلبنا من جميع الأعضاء تقديم قوائم مفصلة بالبضائع التالفة، ودُشنت بوابة إلكترونية لتسريع عملية جمع البيانات”.

ولم تقف السلطات على سبب الحريق حتى الآن، وتواصل التحقيق.

وبنغلادش ثاني أكبر مصدري الملابس في العالم بعد الصين.

ويعمل في هذا القطاع نحو أربعة ملايين عامل ويدر قرابة 40 مليار دولار سنويا، أي أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتورد بنغلادش ملابس لكبريات شركات التجزئة العالمية مثل وول مارت وإتش آند إم وجاب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يفجر بغزة يومياً 17 عربة كل واحدة تعادل زلزالاً
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح في قطاع غزة
عائلات الأسرى الإسرائيليين الرهائن يتجمعون للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى المحتجزين في غزة، 14 يناير/كانون الثاني 2025. رويترز
من هم الرهائن الإسرائيليون الذين أفرجت عنهم حماس؟
شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بقطاع غزة
إعلام إسرائيلي: إسرائيل ستوقف مساعدات غزة بعد اتهام حماس بانتهاك وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!