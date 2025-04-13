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حريق متعمد في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية.. إليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
حريق متعمد في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

حريق متعمد في منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

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قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو، اليوم الأحد، إن مقر إقامته تعرض لحريق متعمد خلال ساعات الليل، واضطرت عائلته لإخلاء المنزل.

وكتب شابيرو على مواقع التواصل الاجتماعي “في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم، استيقظت أنا وعائلتي على طرقات على الباب من شرطة ولاية بنسلفانيا بعد أن أضرم شخص النار عمدا في منزل الحاكم في هاريسبرج. لم يصب أحد بأذى وجرى إخماد الحريق”.

ويعد شابيرو، وهو ديمقراطي، مرشحا محتملا في انتخابات رئاسة الحزب لعام 2028.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا التي تحقق في الواقعة “رغم إخماد الحريق بنجاح، فإنه تسبب في أضرار جسيمة لجزء من المنزل”.

وأضافت “بينما لا يزال التحقيق جاريا، تعلن شرطة الولاية في الوقت الحالي أن هذا الحريق كان متعمدا”. ولم يشر المحققون إلى أي دافع محتمل.

وقال شابيرو، وهو يهودي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “ندعم كل يوم رجال إنفاذ القانون وفرق الاستجابة الأولى الذين يهرعون إلى المخاطر لحماية مجتمعاتنا. فعلوا ذلك الليلة الماضية من أجل عائلتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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