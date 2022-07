حريق مقر الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا.. "دمّرها بالكامل"

اندلع حريق صباح اليوم الأحد في مقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، حسب صحافيي وكالة “فرانس برس” في المكان.

وصرّح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لـ”فرانس برس” أن “السطح اشتعل، ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضاً”.

وقال متحدث باسم البرلمان مولوتو موثابو إن “القاعة التي يجتمع فيها أعضاء (البرلمان) احترقت بالكامل”، مؤكدا أنه “لم يتم حتى الآن إخماد الحريق”، الذي خلف أضرارا مادية جسيمة من دون أن يسفر عن ضحايا.

وكان الحريق قد امتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، وفي وقت مبكر من اليوم، شوهدت ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وبعد عدة ساعات من بدء الحريق في العاصمة التشريعية كيب تاون، كان دخان كثيف ما زال يتصاعد من أحد المباني العديدة التي يتكون منها مجمع البرلمان.

من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية، باتريشيا دي ليل، للصحافيين إن الحريق أصبح تحت السيطرة. وأضافت أنه ما زال مشتعلا في قاعة مجلس النواب وإن كان قد تم احتواؤه في مناطق أخرى.

وأوضحت دي ليل أنه لم ترد تقارير عن أي إصابات في الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد.

A fire in South Africa's Houses of Parliament in Cape Town has burned down the entire National Assembly.

