حزب الشعب الفلسطيني ينسحب من الحكومة الفلسطينية

اعلن مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي سابقا) أن اللجنة المركزية للحزب قررت الاحد الانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بسبب “عدم احترامها للقوانين والحريات العامة”، وذلك على خلفية وفاة ناشط فلسطيني خلال اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية فجر الخميس.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر لوكالة فرانس برس “إن القرار كان اتخذ من المكتب السياسي للحزب قبل ثلاثة ايام، وإن اللجنة المركزية صادقت على القرار الاحد”.

يشار إلى أن الناشط الفلسطيني نزار بنات، توفي عقب اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وتوالت ردود الفعل المحلية والدولية المنددة بما حصل، مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لمعرفة ملابسات الحادثة.