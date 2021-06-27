الأحد 17 ذو القعدة 1442 ﻫ - 27 يونيو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب الشعب الفلسطيني ينسحب من الحكومة الفلسطينية

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 7:03 مساءً
حزب الشعب الفلسطيني

حزب الشعب الفلسطيني

A A A
طباعة المقال

اعلن مسؤول في حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي سابقا) أن اللجنة المركزية للحزب قررت الاحد الانسحاب من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بسبب “عدم احترامها للقوانين والحريات العامة”، وذلك على خلفية وفاة ناشط فلسطيني خلال اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية فجر الخميس.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب عصام بكر لوكالة فرانس برس “إن القرار كان اتخذ من المكتب السياسي للحزب قبل ثلاثة ايام، وإن اللجنة المركزية صادقت على القرار الاحد”.

يشار إلى أن الناشط الفلسطيني نزار بنات، توفي عقب اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وتوالت ردود الفعل المحلية والدولية المنددة بما حصل، مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لمعرفة ملابسات الحادثة.

    المزيد من أخبار العالم

    وزراء خارجية مصر والعراق والأردن
    توافق في قمة بغداد على تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات
    المدمرة "روس" (Ross) الأمريكية
    ماذا تفعل المدمرة “روس” الأمريكية في ميناء أوديسا الأوكراني؟
    كيم جونغ أون
    قلق كبير في الشارع الكوري الشمالي بسبب فقدان كيم جونغ أون وزنه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلق
    ناقلة نفط إيرانية
    وصول النفط الإيراني إلى لبنان
    الماء يعتبر العنصر الأكثر حيوية على سطح الأرض
    متى يصبح شرب الماء قاتلاً؟ أستاذ تخدير يشرح