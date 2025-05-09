حزب العمال الكردستاني يجتمع في العراق.. ويتخذ "قرارات تاريخية"!

ذكرت وكالة فرات للأنباء المرتبطة بحزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة أن الجماعة عقدت مؤتمرا هذا الأسبوع واتخذت قرارات “تاريخية”، وذلك استجابة لدعوة زعيمها المسجون عبد الله أوجلان لحلها، في خطوة قد تكون مهمة في حل صراع طال أمده مع الدولة التركية.

ونشرت الوكالة ما قالت إنه بيان صادر عن الجماعة بعد المؤتمر الذي انعقد في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو أيار في شمال العراق حيث تتمركز الجماعة الآن بعد صراع استمر أكثر من 40 عاما مع الدولة التركية.

ولم تتطرق الجماعة في البيان لتفاصيل بشأن ما إذا كانت قد قررت نزع سلاحها أو حل نفسها.

ونقلت وكالة فرات عن الجماعة قولها إن “المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني اتخذ قرارات ذات أهمية تاريخية بشأن أنشطة الجماعة بناء على دعوة الزعيم آبو”، في إشارة إلى زعيم الجماعة عبد الله أوجلان.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر نشر معلومات مفصلة بشأن هذه القرارات “قريبا جدا”.

وأصدر أوجلان، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة منذ 1999، بيانا عن طريق محاميه في 27 فبراير شباط يدعو فيه إلى إحياء جهود السلام.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع مع حزب العمال الكردستاني، والذي شهد جهودا متقطعة على مر السنين لإحلال السلام كان أبرزها وقف إطلاق نار بين عامي 2013 و2015 وانهار في نهاية المطاف.