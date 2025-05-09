الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حزب العمال الكردستاني يجتمع في العراق.. ويتخذ "قرارات تاريخية"!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 9 - مايو - 2025 4:03 مساءً
أعلام تحمل صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. رويترز

أعلام تحمل صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة فرات للأنباء المرتبطة بحزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة أن الجماعة عقدت مؤتمرا هذا الأسبوع واتخذت قرارات “تاريخية”، وذلك استجابة لدعوة زعيمها المسجون عبد الله أوجلان لحلها، في خطوة قد تكون مهمة في حل صراع طال أمده مع الدولة التركية.

ونشرت الوكالة ما قالت إنه بيان صادر عن الجماعة بعد المؤتمر الذي انعقد في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو أيار في شمال العراق حيث تتمركز الجماعة الآن بعد صراع استمر أكثر من 40 عاما مع الدولة التركية.

ولم تتطرق الجماعة في البيان لتفاصيل بشأن ما إذا كانت قد قررت نزع سلاحها أو حل نفسها.

ونقلت وكالة فرات عن الجماعة قولها إن “المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني اتخذ قرارات ذات أهمية تاريخية بشأن أنشطة الجماعة بناء على دعوة الزعيم آبو”، في إشارة إلى زعيم الجماعة عبد الله أوجلان.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر نشر معلومات مفصلة بشأن هذه القرارات “قريبا جدا”.

وأصدر أوجلان، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة منذ 1999، بيانا عن طريق محاميه في 27 فبراير شباط يدعو فيه إلى إحياء جهود السلام.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع مع حزب العمال الكردستاني، والذي شهد جهودا متقطعة على مر السنين لإحلال السلام كان أبرزها وقف إطلاق نار بين عامي 2013 و2015 وانهار في نهاية المطاف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا يظهر على شرفة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا سيقام في 18 أيار
الزجاج الأمامي لحافلة تضررت جراء قصف عبر الحدود في بونتش بالقرب من خط المراقبة بين الهند وباكستان، 8 مايو/أيار 2025
في ظل التوترات بين الهند وباكستان.. هل نحن على حافة "الانفجار النووي"؟
البابا ليو الرابع عشر يُقيم القداس في كنيسة سيستين في الفاتيكان، 9 مايو 2025
أبرز ردود الفعل بعد انتخاب الكاردينال بريفوست أول بابا أمريكي للفاتيكان

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته