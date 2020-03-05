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حزب الله العراق يتهم مسؤولين بتسهيل قتل سليماني والمهندس

اتهمت ميليشيا حزب الله العراقي، إحدى الرئاسات الثلاث بتسهيل قتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في عملية أميركية قرب مطار بغداد.

وأشارت إلى أن أحد القادة الأمنيين يمتلك معلومات عن ضلوع رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بقتل سليماني.

وأعربت ميليشيا حزب الله عن استعدادها لتقديم معلومات عن مقتل سليماني والمهندس على أن تقدم لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.

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وسياسيا، لا تزال مشاورات تسمية رئيس للحكومة غير واضحة المعالم، بعد إخفاق رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي في جمع النصاب القانوني اللازم للتصويت على تشكيلته. ولا يبدو أن هناك توافقا قريبا بين الكتل على مخرج قريب للأزمة، رغم المبادرات والمشاورات التي تشهدها الساحة السياسية.

يأتي ذلك فيما دعا الأمين العام لميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي العراقيين للمطالبة بتغيير النظام البرلماني وتعديل الدستور.

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