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حزمة مساعدات ألمانية عسكرية لأوكرانيا.. ألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 12:04 صباحًا
عنصر من الجيش الألماني

عنصر من الجيش الألماني

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أعلنت الحكومة الألمانية، السبت، أنها ستزود أوكرانيا “في أسرع وقت” بألف قاذفة صواريخ و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي.

وقال المستشار أولاف شولتس في بيان إن “العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول، إنه يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب” العالمية الثانية، مضيفا “في هذا الوضع، من واجبنا أن نساعد اوكرانيا بقدر ما نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي”

وحيّا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قرار برلين بتزويد أوكرانيا أسلحة في ظل مواجهتها غزوا روسيا، داعيا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى “الاستمرار على هذا النحو”.

وكتب زيلينسكي على تويتر “ألمانيا أعلنت للتو إرسالها لأوكرانيا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينغر. استمروا على هذا النحو، أولاف شولتس! التحالف المضاد للحرب يتحرك!”.

وواجهت ألمانيا انتقادات خلال فترة إعداد روسيا للغزو، لرفضها تسليم أسلحة فتاكة إلى منطقة الأزمة، وإرسال خمسة آلاف خوذة بدلا من ذلك إلى أوكرانيا.

ولطالما دافعت الحكومة الألمانية عن السياسة التي اتبعتها البلاد منذ فترة ما بعد الحرب، والتي تحظر تصدير المعدات “الفتاكة” إلى مناطق الصراع.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في وقت سابق إرسالها لأوكرانيا 14 آلية مدرعة بالإضافة إلى عشرة آلاف طن من الوقود “عبر بولندا”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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