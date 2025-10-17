الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
حسابات لـ"رويترز": توقعات بهبوط إيرادات النفط والغاز في روسيا 21% خلال أكتوبر

منذ 46 دقيقة
حقول هجليج النفطية- أرشيفية

أظهرت حسابات لرويترز أن من المتوقع انخفاض عائدات النفط والغاز الحكومية الروسية في أكتوبر تشرين الأول بنحو 21 بالمئة إلى 950 مليار روبل (11.7 مليار دولار) مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع الأسعار وارتفاع قيمة الروبل، مما سيؤثر على أكبر مصدر للإيرادات بالبلاد.

وسيضيف الانخفاض المتوقع مزيدا من التحديات للحكومة الروسية التي تواجه عجزا متزايدا في الميزانية واضطرت إلى زيادة الضرائب لتمويل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد.

وتمثل عوائد النفط والغاز ما يصل إلى ربع الميزانية الروسية، وهي أهم مصدر للمال لحملة موسكو العسكرية في أوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.

وتشير حسابات رويترز استنادا إلى بيانات إنتاج النفط والغاز والتكرير والإمدادات في الأسواق المحلية والدولية إلى أن من المتوقع أن تقفز إيرادات شهر أكتوبر تشرين الأول بنسبة 63 بالمئة على أساس شهري، وذلك بسبب دفع الشركات الضرائب القائمة على الأرباح.

وتظهر الحسابات أن من المتوقع تراجع إيرادات الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 20.5 بالمئة لتسجل 7.56 تريليون روبل.

ومن المقرر أن تنشر وزارة المالية تقديراتها لإيرادات النفط والغاز لشهر أكتوبر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وتوقعت الوزارة في البداية تسجيل إيرادات النفط والغاز 10.94 تريليون روبل أو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، لكنها خفضت ذلك إلى 8.32 تريليون روبل.

