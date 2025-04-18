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حشد يقتلون رجلاً من الطائفة الأحمدية في كراتشي الباكستانية

منذ 3 دقائق
الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية

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ذكرت الشرطة الباكستانية ومتحدث باسم الطائفة الأحمدية أن حشدا هاجم مكانا للعبادة في كراتشي تابعا للطائفة التي تمثل أقلية في باكستان اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل رجل.

وقال المتحدث باسم الطائفة الأحمدية أمير محمود إن الحشد الذي تراوح عدد أفراده بين 100 و200 شخص اعتدى بالطوب والعصي على صاحب ورشة سيارات يبلغ من العمر 47 عاما حتى الموت.

وأكد محمد صفدار مدير شرطة منطقة صدر في كراتشي مقتل الرجل.

وقال صفدار لرويترز إنه جرى تفريق الحشد لاحقا، مما سمح بإنقاذ 15 شخصا كانوا محاصرين داخل المبنى بينما ذكر محمود أن 30 شخصا كانوا محاصرين.

ويحظر القانون الباكستاني على المنتمين للطائفة الأحمدية تسمية أنفسهم مسلمين أو استخدام الرموز الإسلامية ويواجهون العنف والتمييز والعقبات التي تمنعهم من التصويت في الانتخابات العامة.

    المصدر :
  • رويترز

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