حصيلة الحرب على غزة: عشرات الآلاف من القتلى والدمار ونقص الغذاء يفاقم الأزمة الإنسانية

أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي أطلقتها بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مساحات واسعة من القطاع الساحلي وفق بيانات وزارة الصحة في غزة وتقارير الأمم المتحدة

القتلى في غزة

تشير السلطات الصحية إلى أن أكثر من 67 ألف فلسطيني قتلوا منذ اندلاع الحرب ثلثهم دون سن 18 عاماً بينما لم تفرق الوزارة بين المدنيين والمقاتلين وتقول إسرائيل إن 20 ألف قتيل على الأقل من المسلحين لكنها تحذر من اختباء عناصر حماس بين المدنيين

القتلى في إسرائيل

سجلت البيانات الإسرائيلية مقتل 1665 شخصاً منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 29 سبتمبر 2025 بينهم 466 جندياً إسرائيلياً كما اقتادت حماس 251 رهينة إلى غزة ويعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة وسط نقاشات حالية حول صفقة تبادل محتملة

المباني المتضررة

أفاد مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية بأن نحو 193 ألف مبنى في غزة تعرضت للدمار أو الأضرار واستهدفت الحملة 213 مستشفى و1029 مدرسة وبحسب منظمة الصحة العالمية 14 مستشفى فقط تعمل جزئياً في القطاع وسط صعوبة توفير الخدمات في جنوب غزة

النزوح

أجبرت العمليات العسكرية نحو 18% من سكان القطاع على النزوح فيما سجلت الأمم المتحدة أكثر من 417 ألف حالة نزوح من شمال غزة إلى جنوبها وسط اكتظاظ المخيمات المؤقتة وتدهور الخدمات الأساسية.

الغذاء والجوع

تواجه غزة أزمة غذائية حادة إذ يعاني نحو 514 ألف شخص من المجاعة بينهم نساء حوامل وأمهات جديدات وفق أداة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي وسجلت وزارة الصحة 177 وفاة على الأقل بسبب الجوع أو سوء التغذية منذ بدء الأزمة.

المساعدات الإنسانية

رغم رفع الحصار على المساعدات في 21 مايو تعاني وكالات الإغاثة من عقبات لوجيستية وإغلاق المعابر وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 73% من شاحنات المساعدات الغذائية تم اعتراضها خلال سبتمبر بينما وزعت مؤسسة غزة الإنسانية أكثر من 175 مليون وجبة غذائية منذ نهاية مايو.

وتبقى الأزمة الإنسانية في غزة مستعصية ومعقدة وسط استمرار القتال والدمار وارتفاع أعداد القتلى والجرحى فيما تتواصل الجهود الدولية لتخفيف المعاناة وتوفير المساعدات.