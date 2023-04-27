الخميس 7 شوال 1444 ﻫ - 27 أبريل 2023 |
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حصيلة جديدة لضحايا اشتباكات السودان

منذ 9 دقائق
اشتباكات السودان

اشتباكات السودان

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أعلنت لجنة الأطباء في السودان، الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 303، و1848 إصابة بين المدنيين.

وقالت لجنة الأطباء في بيان إنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأضافت أن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش لليوم الثاني عشر على التوالي.

واشارت إلى أن من بين الوفيات 3 أطفال في مدينة الأبيض سقطوا يوم 26 أبريل نتيجة انفجار قذيفة.

وبلغ عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين بتاريخ 26 أبريل، 8 حالات وفاة، و58 حالة إصابة.

رغم إعلان الهدنة بين طرفي الصراع في السودان، شهدت سماء العاصمة الخرطوم تحليق مكثف للطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني فجر اليوم الخميس، مع استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في محيط القصر الرئاسي.

وما تزال الاشتباكات متواصلة في السودان رغم الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين أطراف الصراع في البلاد لمدة 72 ساعة.

    المصدر :
  • رويترز

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