حصيلة جديدة لقتلى الاشتباكات المسلحة في السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى والإصابات إثر الاشتباكات المندلعة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والمستمرة منذ السبت الماضي.

وأفادت في بيان صحفي أصدرته اليوم، بأن عدد القتلى إثر الاشتباكات المسلحة ارتفعت لتصل إلى 174 قتيلًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى حوالي 1041 مصابًا.

ومن جانبه، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أن عدد القتلى في السودان وصل إلى 185، بينما قدرت مصادر مستقلة عدد القتلى من المدنيين والعسكريين بأكثر من 500 قتيل.

وبحسب بيان نقابة أطباء السودان، فإن حصيلة الضحايا بين المدنيين ليوم الثلاثاء هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

ونوهت النقابة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذه التقديرات، نظرا لعدم تمكنها من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

يذكر أن شرارة تلك الاشتباكات العنيفة كانت انطلقت السبت الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.