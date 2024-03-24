حصيلة جديدة للشهداء في غزة والاحتلال يقتحم مشفى الأمل

كشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 32226 شهيداً و74518 إصابة.

وبحسب بيان نشرته وزارة الصحة في غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيداً و106 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت وبشكل مفاجئ كل من مستشفى الأمل ومستشفى ناصر وسط قصف عنيف جداً وإطلاق نار كثيف.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وجميع طواقمنا تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً، كما أنها تعجز عن مواراة جثمان الزميل أمير أبو عيشة الثرى داخل ساحة المستشفى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.