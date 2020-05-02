حصيلة كورونا بمصر .. 415 وفاة وأكثر من 6000 آلاف إصابة

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تستعد مصر لإجراء أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر، البالغ عددها 34 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية، على ثلاث مراحل تباعا، ضمن الخطة التي تم وضعها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في 193 دولة .

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت هو 6193 حالة، من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن “جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”.

وأغلقت مصر، في مارس، المطارات، وفرضت حظر تجول ليليا، وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار الفيروس.

لكن الحكومة خففت، قبيل بدء شهر رمضان، بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس، وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا.